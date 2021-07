Новая песня KASCK

все новости группы







"Death To The Crooked", новая песня группы KASCK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "Deal With The Devil", выход которого запланирован на этот год.







