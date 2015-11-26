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Kennedy Boulevard

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|||| 8 июл 2021

Кавер-версия JEFFERSON STARSHIP от KENNEDY BOULEVARD



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Ковидная супергруппа KENNEDY BOULEVARD, в состав которой входят Jack Frost (ex-Savatage, Seven Witches, Lizzy Borden), Eric Ragno (The Babys, Joe Lynn Turner, London, Graham Bonnet), Scott Jackson (Steve Bello, Vick LeCar, Thor), Mike Sabatini (Jersey Dogs, Attacker) и Rich Galdieri (Zen Boy, Session extraordinaire), представила собственное прочтение классического хита JEFFERSON STARSHIP "Jane".

KENNEDY BOULEVARD Supergroup Feat. Members Of KING KOBRA, GRAHAM BONNET, XYZ, ZHAN Cover JEFFERSON STARSHIP's



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