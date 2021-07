20 июл 2021



Новый альбом BADFLOWER выйдет осенью



BADFLOWER выпустят новую работу, получившую название "This Is How The World Ends", 24 сентября на Big Machine/John Varvatos Records. Видео на первый сингл, "Family", доступно для просмотра ниже.













