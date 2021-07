все новости группы







21 июл 2021 : MOJO ALICE на RFL Records



MOJO ALICE на RFL Records



Новозеландские рокеры MOJO ALICE заключили контракт с лейблом RFL Records, на котором в этом году состоится релиз дебютного альбома "Liquid Sin".



Трек-лист:



“In My Head”

“Not That Into You”

“Master Of Lovin’”

“Liquid Sin”

“The Ace”

“Mr. J”

“Dirty Mary”

“Drop Dead”

“The Creature”







