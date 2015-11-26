Гитарист BATTLELORE в FIMIR

"Mausoleum Craft", новое видео группы FIMIR, в состав которой входит гитарист BATTLELORE Jyri Vahvanen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomb Of God", выходящего 30 июля на Argonauta Records.
Трек-лист:
"One Eyed Beast"
"Horde Of Crows"
"White Wolf"
"Obsidian Giant"
"Temple Of Madness"
"Mausoleum Craft"
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