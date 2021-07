сегодня



Гитарист BATTLELORE в FIMIR



"Mausoleum Craft", новое видео группы FIMIR, в состав которой входит гитарист BATTLELORE Jyri Vahvanen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomb Of God", выходящего 30 июля на Argonauta Records.



Трек-лист:



"One Eyed Beast"

"Horde Of Crows"

"White Wolf"

"Obsidian Giant"

"Temple Of Madness"

"Mausoleum Craft"







