Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DON DOKKEN: «Lars Ulrich оказался провидцем» 48
*CHRIS ADLER: «Звонок Dave'a изменил мою жизнь» 26
*Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам и... 24
*BLIND GUARDIAN завершили запись 20
*MEGADETH переписали партии пастора 16
[= ||| все новости группы



*

Fimir

*
Страна
FinlandФинляндия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Гитарист BATTLELORE в FIMIR



*
zoom
*
* *
"Mausoleum Craft", новое видео группы FIMIR, в состав которой входит гитарист BATTLELORE Jyri Vahvanen, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tomb Of God", выходящего 30 июля на Argonauta Records.

Трек-лист:

"One Eyed Beast"
"Horde Of Crows"
"White Wolf"
"Obsidian Giant"
"Temple Of Madness"
"Mausoleum Craft"

FIMIR Featuring BATTLELORE Guitarist JYRI VAHVANEN Release New Single / Video



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 158

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом