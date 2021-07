сегодня



Новое видео BLOOD RED SAINTS



"Breathe Again", новое видео группы BLOOD RED SAINTS, доступно для просмотра ниже. Это сингл из альбома "Undisputed", выходящего шестого августа.



Трек-лист:



"This Ain't A Love Song"

"Love Like War"

"Heaven In The Headlights"

"Breathe Again"

"Caught In The Wreckage"

"Karma"

"Come Alive"

"Alibi"

"Undisputed"

"Complete"

"All I Wanna Do"







