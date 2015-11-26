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ZOMBIE SAM — всё



ZOMBIE SAM сообщил о прекращении деятельности в рамках одноимённого коллектива:



«Привет, ребята, я знаю, что давно меня не было слышно. На самом деле я оценивал свою жизнь с разных точек зрения.



Я уже некоторое время общаюсь с людьми в музыкальной индустрии, исполняю музыку, продюсирую, пробую, путешествую по разным местам. Понятное дело, что я не Мадонна. Смысл этого поста в том, чтобы сказать, что хотя я не добился звёздного положения, моё резюме достаточно богато. Однако, несмотря на то, что я испытал, я устал от безумного количества бесполезных оппортунистов и ленивых существ, с которыми я столкнулся. Если вы участвовали в живых трансляциях SOG, я уже несколько раз рассказывал вам о том, что такое музыканты, и о различных стадиях их становления.



Некоторые из вас спрашивали, почему я не активен или не делаю что-то, чтобы вернуться? Реальность такова, что даже пытаясь, я встретил безумное количество сложных людей; будь ты начинающей группой или профессионалом, всегда найдётся член, который будет срать на твой репертуар, который никогда не будет верить в то, что ты делаешь так же сильно, как ты. Вы даже встретите людей, которые будут подсчитывать ROI и говорить вам гадости по этому поводу.



Несколько недель назад я заразился Covid-19. Я увидел и оценил, какие люди поддерживали меня и были действительно близки мне. Я пережил дерьмовое время, я переоценил свою жизнь (которая в любом случае была на полпути к переоценке). Я решил, что группа Zombie Sam как глава закончена. Я написал очень хорошие песни. Досадно.



Моя поддержка Season Of Ghosts в качестве участника группы и продюсера будет продолжаться по схеме BAU (business as usual). Zombie Sam (название) — это по-прежнему я как артист.



Моя карьера продолжится в качестве музыкального продюсера, и я начну новый проект (где и когда мне будет удобно), в котором буду участвовать... только я. Следите за новостями, потому что я готовлю нечто хорошее!»

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