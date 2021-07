сегодня



Вышел новый альбом UNDYING SUN



UNDYING SUN выпустили дебютную работу "Where All Begins" на всех цифровых платформах, а физический вариант доступен на официальном сайте проекта.



Трек-лист:



“Where All Begins”

“Ascending Deception”

“The Dark Decay”

“Signs Of Joy”

“Untended Light”

“Rise Up”

“The Promised Dawn”







+0 -0



просмотров: 191