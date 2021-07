сегодня



Новый альбом RUIN выйдет летом



Nameless Grave Records 27августа выпустят новую работу RUIN, Spread Plague Death, которая будет доступна на виниле и CD, а кассетным релизом будут заниматься Nero One Records и Death Metal Cult.



Трек-лист:



“Intro-Antemortem Dread”

“Spread Plague Death”

“Murderous Delirium”

“Repulsive Universe Inside Nightmares”

“Catatonic Vomit”

“At One With The Earth And Worms”

“Ornaments Of Flesh”

“Slow Degradation”

“Quietus (Slit Throat)”

“Awaken Rotting Decay”

“Cosmic Vengeance”

“Choking On Burning Blood”

“Outro-Postmortem Dark”

Spread Plague Death by THERUINDEATHMETALCULT





