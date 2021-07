сегодня



Фрагмент нового релиза AIRBORN



AIRBORN определились с датой выхода концертного релиза "Live Animals", который изначально планировался к выпуску ещё в прошлом году, однако из-за ситуации с COVID-19 был перенесён на август этого года:



“The Hero”

“Heavy Metal Wars”

“Who We Are”

“Lizard Secret”

“King Of Fear”

“Wolf Child”

“Here Comes The Claw”

“Sword Of Justice”

“Reign Of The Human Race”

“Terrifying Manhunt”

“Mess We’re In”

“Metal Haters”

“Against The World”



Bonus (Recorded At Born To Fly Festival 2019)

“Defenders Of Planet Earth”

“Born To Fly”

“Metal Gods” (CD only)



Фрагмент из этого релиза, “Metal Haters”, доступен ниже.







+0 -0



просмотров: 163