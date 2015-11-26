Новая песня DEMONIAC HARVEST

"The Midnight Obsessor", новая песня группы DEMONIAC HARVEST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Midnight Obsessor", выход которого запланирован на август на Metalized Records.
Трек-лист:
“Evil Monastery (Intro)”
“The Midnight Obsessor”
“Altars To The Devil’s Feast”
“Almighty And Unholy”
“Satan’s Blood Cult”
“Rising From The Graves (Interlude)”
“The Rites Of The Servants”
“Black Funeral Chants”
“Luciferian Dominion”
“Countess Of Death”
“Umbral (Outro)”
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