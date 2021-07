24 июл 2021



Видео с текстом от TOXIC RUIN



TOXIC RUIN опубликовали официальное видео с текстом на песню “Defiler", которая взята из альбома Nightmare Eclipse, выход которого намечен на M-Theory Audio.



Трек-лист:



"Until Everything Is Gone"

"Ritual Rebirth"

"Defiler"

"Voices Of Death"

"It Of The Horrid Storm"

"Divine Acclimation"

"Liquor Blood Bound"

"Nightmare Eclipse"

"Lord Of Pandemonium" (Bonus Track)







