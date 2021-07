Новая песня AEXYLIUM

сегодня



"The Bridge", новая песня группы AEXYLIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fifth Season, выход которого запланирован на 29 октября на Rockshots Records.



Трек-лист:



“The Bridge”

“Mountains”

“Immortal Blood”

“Battle Of Tettenhall”

“Skål”

“Vinland”

“The Fifth Season”

“Spirit Of The North”

“On The Cliff’s Edge”







