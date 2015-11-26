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Aexylium

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Новая песня AEXYLIUM



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"The Bridge", новая песня группы AEXYLIUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Fifth Season, выход которого запланирован на 29 октября на Rockshots Records.

Трек-лист:

“The Bridge”
“Mountains”
“Immortal Blood”
“Battle Of Tettenhall”
“Skål”
“Vinland”
“The Fifth Season”
“Spirit Of The North”
“On The Cliff’s Edge”

ItalyвЂ™s AEXYLIUM Release First Single вЂњThe BridgeвЂќ From Upcoming The Fifth Season Album



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