Новая песня LONG SHADOWS DAWN

"Deal With The Preacher", новая песня группы LONG SHADOWS DAWN, в состав которой входят Doogie White (Rainbow, Michael Schenker Fest) и Emil Norberg (Persuader), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Isle Of Wrath", выход которого запланирован на шестое августа на Frontiers Records.
Трек-лист:
"Deal With The Preacher"
"Raging Silence"
"On Wings Of Angels"
"Star Riders"
"Hell Hath No Fury"
"Master Of Illusion"
"Hallelujah Brother"
"Steeltown"
"Never Wrote A Love Song"
"Where Will You Run To?"
"We Don’t Shoot Our Wounded"
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