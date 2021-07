23 июл 2021



Новая песня LONG SHADOWS DAWN



"Deal With The Preacher", новая песня группы LONG SHADOWS DAWN, в состав которой входят Doogie White (Rainbow, Michael Schenker Fest) и Emil Norberg (Persuader), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Isle Of Wrath", выход которого запланирован на шестое августа на Frontiers Records.



Трек-лист:



"Deal With The Preacher"

"Raging Silence"

"On Wings Of Angels"

"Star Riders"

"Hell Hath No Fury"

"Master Of Illusion"

"Hallelujah Brother"

"Steeltown"

"Never Wrote A Love Song"

"Where Will You Run To?"

"We Don’t Shoot Our Wounded"







