Новое видео IN/VERTIGO



"Chains", новое видео группы IN/VERTIGO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Sex, Love & Chaos.



Трек-лист:



"Chains"

"Bad Enemy"

"The Night"

"Take It"







