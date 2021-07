сегодня



Новое видео SONGS OF PETRICHOR



“She’s In Black”, новое видео Songs Of Petrichor, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Songs Of Petrichor, выход которого намечен на ноябрь на Wall of Sound Records.



