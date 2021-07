сегодня



Новый альбом ALL GOOD THINGS выйдет летом



“A Hope In Hell”, дебютная пластинка группы ALL GOOD THINGS, будет выпущена двадцатого августа.



Трек-лист:



01. Kingdom

02. Hold On

03. For The Glory (feat. Johnny 3 Tears and Charlie Scene of Hollywood Undead)

04. Sirens

05. Do It Now (feat. Hyro the Hero)

06. Push Me Down

07. Machines

08. Undefeated

09. Lights Out

10. The Comeback (feat. Craig Mabbitt of Escape The Fate)

11. Four Letter Words

12. End Of The World

13. A Hope In Hell https://allgoodthings.la/







