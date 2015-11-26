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Veterans

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Новое видео VETERANS



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“Right For The Throat”, новое видео VETERANS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fake Quiet and Peace”, выходящего двадцать третьего августа:

01. Buried
02. Agenda
03. End of Times
04. Old Sour
05. Bitter Pill
06. Right for the Throat
07. Opportuniac
08. Manufacturing Consent




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