Новое видео VETERANS



“Right For The Throat”, новое видео VETERANS, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Fake Quiet and Peace”, выходящего двадцать третьего августа:



01. Buried

02. Agenda

03. End of Times

04. Old Sour

05. Bitter Pill

06. Right for the Throat

07. Opportuniac

08. Manufacturing Consent







