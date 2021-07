сегодня



Новая песня DOCKTOR SMOKE



“Been Here Forever”, новая песня DOCKTOR SMOKE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dreamers and the Dead”:



01. Reborn Into Darkness

02. These Horrid Things

03. Waking Dreams

04. Out of Time

05. Been Here Forever

06. What Lies Beyond

07. Dreamers and the Dead

08. Vexed

09. The Rope

10. This Hallowed Ground https://www.doctorsmoke.org/







просмотров: 99