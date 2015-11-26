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Новая песня BASTARÐUR
Viral Tumor, новая песня BASTARÐUR, в состав которого входят Aðalbjörn “Addi” Tryggvason и Birgir Jónsson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Satan’s Loss of Son”, выход которого намечен на 21 октября на Season Of Mist.
Трек-лист:
01. Viral Tumor
02. Neonlight Blitzkrieg
03. Satan’s Loss of Son
04. Burn
05. The Whispering Beast
06. Black Flag Fools
07. Afturhalds Kommatittir
08. Rise Up
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