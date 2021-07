сегодня



Новая песня BASTARÐUR



Viral Tumor, новая песня BASTARÐUR, в состав которого входят Aðalbjörn “Addi” Tryggvason и Birgir Jónsson, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома “Satan’s Loss of Son”, выход которого намечен на 21 октября на Season Of Mist.



Трек-лист:



01. Viral Tumor

02. Neonlight Blitzkrieg

03. Satan’s Loss of Son

04. Burn

05. The Whispering Beast

06. Black Flag Fools

07. Afturhalds Kommatittir

08. Rise Up







