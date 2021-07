сегодня



Музыканты AGALLOCH, EYE OF NIX в POISONING WAVE



"As Fog In Sunlight", новая песня группы POISONING WAVE, в состав которой входят Jason Walton (Agalloch, Sculptured, Snares Of Sixes) и Joy Von Spain (Eye Of Nix, To End It All), доступна для прослушивания ниже.

As Fog In Sunlight by Poisoning Wave





