сегодня



Новое видео RONNY MUNROE 's BETWEEN WORLDS



"Soul Chaser", новое видео группы RONNY MUNROE's BETWEEN WORLDS, в состав которой входит Ronny Monroe (ex-Trans-Siberian Orchestra, Metal Church), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Between Worlds", выходящего на Frontiers Music Srl десятого сентября.



Трек-лист:



"Between Worlds"

"These Walls"

"Life Enough For Me"

"Times Of Change"

"No Escape"

"Soul Chaser"

"Scent Of An Angel"

"Beautiful Disaster"

"Flip The Script"

"Beneath The Surface"

"Calm Before The Storm"







+1 -0



( 1 ) просмотров: 171