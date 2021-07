сегодня



Новое видео BOKASSA



“Burn It All (P.T.S.D.E.A.D.)”, новое видео группы BOKASSA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Molotov Rocktail, выходящего третьего сентября на Napalm Records в следующих вариантах:



- CD Digipak

- 1 LP Gatefold Pink - limited to 300 copies worldwide

- 1 LP Gatefold Black

- Digital Album



Трек-лист:



"Freelude"

"So Long Idiots!"

"Pitchforks R Us"

"Hereticules"

"Low (And Behold)"

"Godless"

"Molotov Rocktail"

"Burn It All (P.T.S.D.E.A.D)"

"Careless (In The Age Of Altruism)"

"Code Red"

"Immortal Space Pirate 3 Too Old For This Sith"







просмотров: 125