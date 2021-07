сегодня



Альбом THE PUMPS выйдет на CD



Тридцатого июля по случаю сорокалетия с момента оригинального выпуска альбома THE PUMPS "Gotta Move" состоится его первый выпуск на CD с несколькими бонус-треками: концертной записью “Bust The TV,” ранним вариантом “Steel & Iron”, радиоверсией “Success” и новым акустическим треком “Coffee With The Queen.”







+0 -0



просмотров: 131