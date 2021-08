сегодня



Новая песня WHITE STONES



"New Age Of Dark", новая песня группы WHITE STONES, в состав которой входит басист OPETH Martin Mendez, доступна ниже. Она взята из альбома "Dancing Into Oblivion", выходящего на CD, виниле и в цифровом варианте в этом году.



Трек-лист:



01. La Menace



02. New Age Of Dark



03. Chain Of Command



04. Iron Titans



05. Woven Dream



06. To Lie Or To Die



07. Freedom In Captivity



08. Acacia







+0 -1



просмотров: 89