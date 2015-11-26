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White Stones

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Новая песня WHITE STONES



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"New Age Of Dark", новая песня группы WHITE STONES, в состав которой входит басист OPETH Martin Mendez, доступна ниже. Она взята из альбома "Dancing Into Oblivion", выходящего на CD, виниле и в цифровом варианте в этом году.

Трек-лист:

01. La Menace

02. New Age Of Dark

03. Chain Of Command

04. Iron Titans

05. Woven Dream

06. To Lie Or To Die

07. Freedom In Captivity

08. Acacia

WHITE STONES Feat. OPETH Bassist MARTIN MENDEZ Streaming New Single вЂњNew Age Of DarkвЂќ



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