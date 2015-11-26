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Новая песня WHITE STONES
"New Age Of Dark", новая песня группы WHITE STONES, в состав которой входит басист OPETH Martin Mendez, доступна ниже. Она взята из альбома "Dancing Into Oblivion", выходящего на CD, виниле и в цифровом варианте в этом году.
Трек-лист:
01. La Menace
02. New Age Of Dark
03. Chain Of Command
04. Iron Titans
05. Woven Dream
06. To Lie Or To Die
07. Freedom In Captivity
08. Acacia
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