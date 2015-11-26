Фраза, имя группы
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Гитарист SEPULTURA считает, что отказ от алкоголя был одним...
44
Вокалист METAL CHURCH повесился
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Умер вокалист METAL CHURCH
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все новости группы
Slave Raider
США
-
-
3 авг 2021
:
SLAVE RAIDER соберутся ради концерта
30 апр 2015
:
Выходят переиздания SLAVE RAIDER
сегодня
SLAVE RAIDER
соберутся ради концерта
SLAVE RAIDER соберутся ради благотворительного концерта, который состоится двадцать второго августа в Rockwoods, MN.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).