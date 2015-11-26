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The Outfit

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THE OUTFIT нашли нового вокалиста



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THE OUTFIT сообщили о том, что Mike Leslie стал новым вокалистом группы. Ранее он выступал с CANDLEBOX.

«Мы отлично провели четыре года с вокалистом Andy Mitchell'ом, но по личным причинам Andy решил покинуть группу. Мы желаем ему всего наилучшего. Мы рады приветствовать в составе The Outfit Mike'a Leslie. Mike необычайно талантлив, и мы с нетерпением ждём возможности добавить в группу его динамичные вокальные способности и игру на гитаре».

Leslie: «Для меня большая честь присоединиться к такой талантливой группе, и я с нетерпением жду возможности создать и представить на сцене отличную музыку!».

Бывший вокалист Mitchell отмечает: «Это было непростое решение. За последние четыре года мы отлично поработали, и я очень люблю этих ребят. Я знаю, что они будут продолжать надирать задницы и делать то, что они делают, и я с нетерпением жду их успеха».

ChicagoвЂ™s THE OUTFIT Announce New Singer MIKE LESLIE



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