сегодня



THE OUTFIT нашли нового вокалиста



THE OUTFIT сообщили о том, что Mike Leslie стал новым вокалистом группы. Ранее он выступал с CANDLEBOX.



«Мы отлично провели четыре года с вокалистом Andy Mitchell'ом, но по личным причинам Andy решил покинуть группу. Мы желаем ему всего наилучшего. Мы рады приветствовать в составе The Outfit Mike'a Leslie. Mike необычайно талантлив, и мы с нетерпением ждём возможности добавить в группу его динамичные вокальные способности и игру на гитаре».



Leslie: «Для меня большая честь присоединиться к такой талантливой группе, и я с нетерпением жду возможности создать и представить на сцене отличную музыку!».



Бывший вокалист Mitchell отмечает: «Это было непростое решение. За последние четыре года мы отлично поработали, и я очень люблю этих ребят. Я знаю, что они будут продолжать надирать задницы и делать то, что они делают, и я с нетерпением жду их успеха».







+0 -0



просмотров: 84