6 авг 2021



Новое видео TUESDAY THE SKY



"The Blurred Horizon", новое видео группы TUESDAY THE SKY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома The Blurred Horizon, выход которого запланирован на третье сентября на Metal Blade Records в следующих вариантах:



- digipak-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- orange / red marbled vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- orange w/ black dust vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- turquoise marbled vinyl (US exclusive)

- clear w/ green & white splatter vinyl (US exclusive)



Трек-лист:



01. Half Remembered



02. Near Light



03. Cwmwl



04. Where The Enemy Sleeps



05. Laudanum Dream



06. Hypneurotic



07. Later, Then Now



08. Near Dark



09. Half Forgotten



10. The Blurred Horizon



11. Everything Is Free



















+0 -0



просмотров: 82