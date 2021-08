все новости группы







6 авг 2021 : Новое видео DEAD ATLANTIC



6 авг 2021



Новое видео DEAD ATLANTIC



"Falling Into The Grave" , новое видео группы DEAD ATLANTIC, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Lost:



"Victim"

"Shock Trauma"

"Isolator"

"Lost In The Deadlights"

"Lessons In Betrayal"

"Shapeshifter"

"A Life Re-Animated"

"And The Path Will Lead Home"

"Burial Atlas"

"Falling Into The Grave"

"The Fog That Surrounds Me"







