6 авг 2021



Новое видео GAMA BOMB



"Thunder Over London", новое видео группы GAMA BOMB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР Thunder Over London, выходящего шестого августа на Prosthetic Records.



Трек-лист:



"Thunder Over London"

"Reveal The Shrieking Skull"

"Shut Up And Shout"







