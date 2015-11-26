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LIVE NATION будут требовать отрицательный тест для посещения концертов
Live Nation будет требовать подтверждения вакцинации или отрицательного теста на COVID-19 для посещения своих концертов, как говорится в служебной записке, полученной Variety.
В документе, который подписал генеральный директор Live Nation Майкл Рапино, говорится, что Live Nation будет применять те же методы, которые уже были "успешно реализованы на многих крупных концертах, включая Lollapalooza".
«Наши команды совместно работали над внедрением новых процессов, чтобы артисты, выступающие с Live Nation в США, могли требовать, чтобы все посетители и персонал были полностью привиты или предъявляли отрицательный результат теста для входа, если это разрешено законом. Мы считаем, что это отличная модель».
Люди, посетившие Lollapalooza в прошлом месяце в Грант-парке Чикаго, должны были предъявить доказательства того, что они были привиты от COVID-19 или сдали отрицательный тест на это заболевание в течение предыдущих трех дней.
Четырехдневный фестиваль Lollapalooza стартовал 29 июля и ежедневно собирал более 100 000 посетителей. 90% посетителей в первый день мероприятия, как сообщается, подтвердили, что они были привиты.
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