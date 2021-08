сегодня



Новая песня PUTREVORE



"With Tentacles Adorned", новое видео группы PUTREVORE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Miasmal Monstrosity, выходящего пятого октября на Xtreem Music:



"Those Who Dwell Beyond"

"Vortex Devourer"

"Terrible End Of The Conjurer"

"Clad In Skin And Rot"

"Bloodlust Of The Sleepers"

"Miasmal Monstrosity"

"The Fleshmen Awaits"

"With Tentacles Adorned"

"Consume All Flesh"







