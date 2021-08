сегодня



Видео с текстом от DAMIAN WILSON



DAMIAN WILSON представил официальное видео с текстом к песне "Once We're Gone", которая будет включена в новую студийную работу "Limehouse To Lechlade", выходящую 12 ноября. За мастеринг материала отвечал Tony Lindgren (Sepultura, Opeth, Katatonia), а среди 17 музыкантов, принимавших участие в записи, были Alex Reeves (Elbow), Lee Pomeroy (ELO), Michael Buckley (Glen Hansard) и Chris Hill (Jamie Cullum).



Трек-лист:



"Once We’re Gone"

"Limehouse To Lechlade"

" Climbing Frame"

"Let Me Down Slowly"

"Fire & Ashes"

"Picture"

"No Money"

"Key To Life"

"Hard To Keep Faith"

"Must We Say Goodnight"

"It Ends Here"

"Women On My Mind"

"Cornerstone"

"Seek For Adventure" (band version) - CD/Digital bonus track







+0 -0



просмотров: 36