Новая песня HAWTHORNE HEIGHTS



HAWTHORNE HEIGHTS выпустят новую работу, получившую название "The Rain Just Follows Me", десятого сентября на Pure Noise Records. Виниловая версия будет доступна начиная с 22 октября. Продюсировал материал Cameron Webb (ALKALINE TRIO, NOFX, MEGADETH):



01. Constant Dread



02. The Rain Just Follows Me



03. Holy Coast



04. Tired And Alone



05. Thunder In Our Hearts



06. Spray Paint It Black



07. Dull Headlights



08. Palm Canyon Drive



09. Seafoam



10. Words Can't Hurt



11. Bambarra Beach (The End)



Композиция "The Rain Just Follows Me" доступна для прослушивания ниже.



















