"Last Goodbye", новое видео группы WICKED SMILE, в состав которой входят Danny Cecati (ex-Pegazus, Eyefear) и Stevie Janevski (ex-Black Majesty, Cyclone Tracy), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "Wait For The Night", выходящего 24 сентября.







