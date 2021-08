сегодня



Новая песня SHADECROWN



"Slivers", новая песня группы SHADECROWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Solitarian, выход которого запланирован на 17 сентября на Inverse Records.



Трек-лист:



"The Awakening"

"Dark Heart Replica"

"Momentary Trails"

"Slivers"

"The Loss"

"Aeon's Still"

"Crestfallen"

"Solitarian"







+0 -0



просмотров: 106