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Shadecrown

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Страна
FinlandФинляндия
Стиль
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Новая песня SHADECROWN



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"Slivers", новая песня группы SHADECROWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Solitarian, выход которого запланирован на 17 сентября на Inverse Records.

Трек-лист:

"The Awakening"
"Dark Heart Replica"
"Momentary Trails"
"Slivers"
"The Loss"
"Aeon's Still"
"Crestfallen"
"Solitarian"

Finland's SHADECROWN Release New "Slivers" Single; Cover Artwork And Tracklist Of New Album Revealed



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