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Новая песня SHADECROWN
"Slivers", новая песня группы SHADECROWN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Solitarian, выход которого запланирован на 17 сентября на Inverse Records.
Трек-лист:
"The Awakening"
"Dark Heart Replica"
"Momentary Trails"
"Slivers"
"The Loss"
"Aeon's Still"
"Crestfallen"
"Solitarian"
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