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Dire Straits

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|||| 13 авг 2021

Басист DIRE STRAITS выпускает книгу



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Девятого ноября состоится выход биографии басиста и основателя DIRE STRAITS, John Illsley, In My Life In Dire Straits: The Inside Story Of One Of The Biggest Bands In Rock History. Вступительные слова к ней написал Mark Knopfler.

«Эта книга, прежде всего, о страсти и стремлении к своей мечте — о непредсказуемом пути, а не о простом варианте. В ней описывается путь от моих невинно сыгранных подростком аккордов до выступлений на самых больших сценах мира; случайная встреча в 1976 году с Mark Knopfler, которая привела к музыкальному партнерству, длившемуся 20 лет, и крепкой дружбе, которая продолжается и по сей день. Dire Straits - это идея, которая создала феноменальное музыкальное наследие, необыкновенное странствие в радость, веселье, дружбу и неожиданные события. Я безмерно горжусь своим вкладом в это дело».

DIRE STRAITS Bassist JOHN ILLSLEY To Release



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