13 авг 2021



Басист DIRE STRAITS выпускает книгу



Девятого ноября состоится выход биографии басиста и основателя DIRE STRAITS, John Illsley, In My Life In Dire Straits: The Inside Story Of One Of The Biggest Bands In Rock History. Вступительные слова к ней написал Mark Knopfler.



«Эта книга, прежде всего, о страсти и стремлении к своей мечте — о непредсказуемом пути, а не о простом варианте. В ней описывается путь от моих невинно сыгранных подростком аккордов до выступлений на самых больших сценах мира; случайная встреча в 1976 году с Mark Knopfler, которая привела к музыкальному партнерству, длившемуся 20 лет, и крепкой дружбе, которая продолжается и по сей день. Dire Straits - это идея, которая создала феноменальное музыкальное наследие, необыкновенное странствие в радость, веселье, дружбу и неожиданные события. Я безмерно горжусь своим вкладом в это дело».







+0 -1



просмотров: 228