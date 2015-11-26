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Вокалист THE SKULL попал в больницу



Вокалист THE SKULL Eric Wagner сообщил о том, что попал в больницу с COVID-пневмонией. Позже сообщение на Facebook было удалено.



«Привет всем. Еще одна плохая новость... Мы не сможем сыграть в "Psycho Vegas" в этот четверг. В то время как трое из четырех из нас, у кого был обнаружен Covid, выздоравливают... В то время как Eric Wagner'у стало хуже, и вчера он попал в больницу с пневмонией, вызванной COVID. Позитивные мысли и слова будут полезны».



Ранее в этом месяце (11 августа) The Skull сообщили о приостановке тура:



«В связи с продолжающейся и растущей ситуацией с COVID, снова охватившей всю страну, особенно на Юге, где мы сейчас находимся, мы, The Skull, решили приостановить наш текущий тур с The Obsessed, который продолжится без нас. Мы изменим график, насколько это будет возможно, и снова отправимся в турне, когда все успокоится. Спасибо за понимание и, пожалуйста, будьте осторожны».

</div> Earlier this month (August 11), The Skull revealed:В "Due to the ongoing and growing COVID situation sweeping the nation again, particularly in the South where we are currently, we, The Skull, have opted to put the brakes on our current tour with The Obsessed, who will continue on without us. We will reschedule as much as we can and tour again properly when things calm down. Thank you for understanding and please be safe out there." Earlier this month (August 11), The Skull revealed:В "Due to the ongoing and growing COVID situation sweeping the nation again, particularly in the South where we are currently, we, The Skull, have opted to put the brakes on our current tour with The Obsessed, who will continue on without us. We will reschedule as much as we can and tour again properly when things calm down. Thank you for understanding and please be safe out there."





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