Вокалист THE SKULL попал в больницу



Вокалист THE SKULL Eric Wagner сообщил о том, что попал в больницу с COVID-пневмонией. Позже сообщение на Facebook было удалено.



«Привет всем. Еще одна плохая новость... Мы не сможем сыграть в "Psycho Vegas" в этот четверг. В то время как трое из четырех из нас, у кого был обнаружен Covid, выздоравливают... В то время как Eric Wagner'у стало хуже, и вчера он попал в больницу с пневмонией, вызванной COVID. Позитивные мысли и слова будут полезны».



Ранее в этом месяце (11 августа) The Skull сообщили о приостановке тура:



«В связи с продолжающейся и растущей ситуацией с COVID, снова охватившей всю страну, особенно на Юге, где мы сейчас находимся, мы, The Skull, решили приостановить наш текущий тур с The Obsessed, который продолжится без нас. Мы изменим график, насколько это будет возможно, и снова отправимся в турне, когда все успокоится. Спасибо за понимание и, пожалуйста, будьте осторожны».







