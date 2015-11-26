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The Skull

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18 авг 2021 : 		 Вокалист THE SKULL попал в больницу

29 авг 2018 : 		 Новая песня THE SKULL

3 авг 2018 : 		 Новое видео THE SKULL

4 июн 2018 : 		 Лирик-видео THE SKULL

2 апр 2018 : 		 Новый альбом THE SKULL выйдет осенью

17 мар 2015 : 		 К THE SKULL присоединился бывший барабанщик PENTAGRAM

17 янв 2015 : 		 THE SKULL расстались с ударником

4 дек 2014 : 		 Видео с выступления THE SKULL

23 окт 2014 : 		 Новая песня THE SKULL

5 окт 2014 : 		 Новая песня THE SKULL

25 авг 2014 : 		 Новый альбом THE SKULL выйдет в ноябре

14 апр 2014 : 		 Бывший гитарист PENTAGRAM в THE SKULL

9 апр 2014 : 		 Новые песни THE SKULL

28 мар 2014 : 		 Два сингла THE SKULL выйдут в апреле

6 мар 2014 : 		 Бывший басист TROUBLE в THE SKULL

27 фев 2014 : 		 THE SKULL на TEE PEE RECORDS

26 окт 2013 : 		 Видео с выступления THE SKULL

19 сен 2013 : 		 Видео с выступления THE SKULL

21 авг 2013 : 		 Бывший барабанщик TROUBLE в THE SKULL

18 ноя 2012 : 		 Видео с выступления THE SKULL

9 июн 2012 : 		 THE SKULL нашли ударника

25 май 2012 : 		 JEFF 'OLY' OLSON ушел из THE SKULL

19 мар 2012 : 		 Новые участники THE SKULL

28 фев 2012 : 		 Бывший гитарист MEGADETH поедет в тур с THE SKULL

14 фев 2012 : 		 Басист TROUBLE о проекте THE SKULL: «Мы хотим пойти и оторваться, играя старые песни»

12 фев 2012 : 		 Участники TROUBLE основали THE SKULL
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Вокалист THE SKULL попал в больницу



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Вокалист THE SKULL Eric Wagner сообщил о том, что попал в больницу с COVID-пневмонией. Позже сообщение на Facebook было удалено.

«Привет всем. Еще одна плохая новость... Мы не сможем сыграть в "Psycho Vegas" в этот четверг. В то время как трое из четырех из нас, у кого был обнаружен Covid, выздоравливают... В то время как Eric Wagner'у стало хуже, и вчера он попал в больницу с пневмонией, вызванной COVID. Позитивные мысли и слова будут полезны».

Ранее в этом месяце (11 августа) The Skull сообщили о приостановке тура: 

«В связи с продолжающейся и растущей ситуацией с COVID, снова охватившей всю страну, особенно на Юге, где мы сейчас находимся, мы, The Skull, решили приостановить наш текущий тур с The Obsessed, который продолжится без нас. Мы изменим график, насколько это будет возможно, и снова отправимся в турне, когда все успокоится. Спасибо за понимание и, пожалуйста, будьте осторожны».

THE SKULL Frontman / Original TROUBLE Vocalist ERIC WAGNER Hospitalized With COVID Pneumonia Earlier this month (August 11), The Skull revealed:В  "Due to the ongoing and growing COVID situation sweeping the nation again, particularly in the South where we are currently, we, The Skull, have opted to put the brakes on our current tour with The Obsessed, who will continue on without us. We will reschedule as much as we can and tour again properly when things calm down. Thank you for understanding and please be safe out there."



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