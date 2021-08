сегодня



Видео с текстом от AEON



AEON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Church of Horror", которая взята из выходящего 15 октября на Metal Blade Records альбома "God Ends Here" в следующих вариантах:



jewelcase-CD

- 180g black vinyl (EU exclusive)

- gold vinyl (EU exclusive - limited to 300 copies)

- orange w/ red splatter vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- gold / black melt vinyl (EU exclusive - limited to 200 copies)

- gold w/ black splatter vinyl (US exclusive)



Трек-лист God Ends Here:



"The Nihilist"

"Liar's Den"

"Let It Burn"

"Orpheus Indu Inferis"

"Church Of Horror"

"Deny Them Eternity"

"Forsaker"

"Into The Void"

"God Ends Here"

"Severed"

"Just One Kill"

"Mephistopheles"

"Let The Torturing Begin"

"Despise The Cross"

"Overture: Magnum Reginae"

"Queen Of Lies"







