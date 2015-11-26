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STEEL MOUNTAIN CROSSING вновь в строю



STEEL MOUNTAIN CROSSING решили реформироваться в составе: Mark Huff, Dennis Dinunzio, Johnny Rod и Kevin Grisso.



«Мы рады приветствовать Johnny Rod'a в Steel Mountain Crossing. Мы будем играть каверы на песни W.A.S.P. и Quiet Riot и некоторые другие, пока не закончим сочинять третий альбом Steel Mountain Crossing. По многим причинам, которые невозможно перечислить, несколько старых друзей и участников группы решили объединиться и создать для вас (и для нас) нечто уникальное! Наша цель — подарить вам самое лучшее из обоих миров! Так что если вы являетесь поклонником музыки одной или обеих групп — W.A.S.P. или Quiet Riot — вы выиграли!»

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