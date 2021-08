сегодня



WHEN NOTHING REMAINS работают над новым материалом



Группа WHEN NOTHING REMAINS, состав которой недавно пополнился Fredrik'ом Andersson'ом (ex-Amon Amarth, Netherbird, etc.), в настоящий момент работает над новым материалом, релиз которого планируется на 2022 на Solitude Productions.





