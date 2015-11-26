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WHEN NOTHING REMAINS работают над новым материалом
Группа WHEN NOTHING REMAINS, состав которой недавно пополнился Fredrik'ом Andersson'ом (ex-Amon Amarth, Netherbird, etc.), в настоящий момент работает над новым материалом, релиз которого планируется на 2022 на Solitude Productions. |
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