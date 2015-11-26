Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 40
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

When Nothing Remains

*
| - |

|||| сегодня

WHEN NOTHING REMAINS работают над новым материалом



*
zoom
*
* *
Группа WHEN NOTHING REMAINS, состав которой недавно пополнился Fredrik'ом Andersson'ом (ex-Amon Amarth, Netherbird, etc.), в настоящий момент работает над новым материалом, релиз которого планируется на 2022 на Solitude Productions.



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 196

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом