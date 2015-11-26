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Новая песня DEAD SUMMER SOCIETY



"Inner Weather", новая песня группы одного человека DEAD SUMMER SOCIETY, возглавляет которую Emiliano Santoro aka Mist (бывший гитарист How Like A Winter), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Decades", выходящего 24 сентября.

<a href="https://deadsummersociety-northernsilence.bandcamp.com/album/decades">Decades by Dead Summer Society</a></div>





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