Новое видео THE BLOOD OF CHRIST

сегодн€



Ќовое видео THE BLOOD OF CHRIST



CDN Records сообщили о том, что двадцать первого августа на кассетах и CD состоитс€ релиз демо-записей THE BLOOD OF CHRIST "Frozen Dreams" (1994) и "The Lonely Flowers Of Autumn" (1995), ремастеринг которых проводил Dan Swano (Incantation, Jungle Rot, Asphyx).



ассета The Lonely Flowers Of Autumn (1995):

"Autumns Twilight"

"In The Distance"

"Moonshroud"

"As the Roses Wither"



ассета Frozen Dreams (1994):

"Frozen Dreams"

"Divine Gift"

"Christ Crucified"

"Dawn"

"Bleed For Me"



CD:

"Autumns Twilight"

"In The Distance"

"Moonshroud"

"As The Roses Wither"



CD bonus tracks:

"The RavenТs Song"

"Winter Tree ЕA Forest Of Tragedy"

"Frozen Dreams"

"Divine Gift"

"Christ Crucified"

"Dawn"

"Bleed For Me"



¬идео на "Moonshroud...The Crescent Glow" доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 117