Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING



Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING, состоявшегося десятого июня 2007 года в Palladium, Кёльн, Германия, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Skyscraper Hell Of A Town"

"When The Levy Breaks"

"Twilight Zone"

"Long Blond Animal"

"Going To The Run"

"She Flies On Strange Wings"

"Gambler's Blues"

"Radar Love"

"Back Home"

"Holy Holy Life"







