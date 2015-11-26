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Golden Earring

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Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING



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Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING, состоявшегося десятого июня 2007 года в Palladium, Кёльн, Германия, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Skyscraper Hell Of A Town"
"When The Levy Breaks"
"Twilight Zone"
"Long Blond Animal"
"Going To The Run"
"She Flies On Strange Wings"
"Gambler's Blues"
"Radar Love"
"Back Home"
"Holy Holy Life"

GOLDEN EARRING Live From Rockpalast Classic Rock Night 2007; Pro-Shot Video Of Full Performance Streaming



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

AlexTronenko


20 авг 2021, 12:05		интересная группа, бывает переслушиваю время от времени. жаль прекратили существование. одна из самых старых групп была


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