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Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING
Профессиональное видео с выступления GOLDEN EARRING, состоявшегося десятого июня 2007 года в Palladium, Кёльн, Германия, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Skyscraper Hell Of A Town"
"When The Levy Breaks"
"Twilight Zone"
"Long Blond Animal"
"Going To The Run"
"She Flies On Strange Wings"
"Gambler's Blues"
"Radar Love"
"Back Home"
"Holy Holy Life"
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AlexTronenko
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