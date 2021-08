23 авг 2021



Новые песни VILDHJARTA



“kaos2” и “toxin”, новые песни группы VILDHJARTA, доступны для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома måsstaden under vatten, выход которого запланирован на 15 октября в следующих вариантах:



- Ltd. 2CD Digipak

- 2CD Jewelcase (US version)

- Gatefold black 2LP & Poster

- Digital Aalbum



Трек-лист:



Pt 1:

"lavender haze"

"när de du älskar kommer tillbaka från de döda"

"kaos2"

"toxin"

"brännmärkt"

"den helige anden (under vatten)"

"passage noir"

"måsstadens nationalsång (under vatten)"

"heartsmear"





Pt 2:

"vagabond"

"mitt trötta hjarta"

"detta drömmars sköte en slöja till ormars näste"

"phantom assassin"

"sunset sunrise"

"sunset sunrise sunset sunrise"

"penny royal poison"

"paaradiso"







+0 -1



просмотров: 220