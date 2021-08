сегодня



Новое видео TETRARCH



"Stitch Me Up", новое видео группы TETRARCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unstable", выпущенного 30 апреля на Napalm Records в следующих вариантах:



- 4 page CD Digipak + 12 page Booklet

- 4 page CD Digipak + 12 page Booklet + Patch (Napalm Mailorder - limited to 500 worldwide)

- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 LP Gatefold Glow In The Dark Vinyl (Napalm Mailorder - limited to 100)

- 1 LP Gatefold Die-Hard Edition Vinyl (Various Colors Splatter) + Patch + Artprint (Napalm Mailorder - limited to 200 worldwide)

- Digital Album



Трек-лист:



"I’m Not Right"

"Negative Noise"

"Unstable"

"You Never Listen"

"Sick Of You"

"Take A Look Inside"

"Stitch Me Up"

"Addicted"

"Pushed Down"

"Trust Me"







+0 -1



просмотров: 297