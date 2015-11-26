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Blackthorne

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Страна
United StatesСША
Стиль
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Сайт
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|||| 24 авг 2021

Альбом BLACKTHORNE выйдет на виниле



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BLACKTHORNE, одна из супер-групп начала 90-х, в состав которой входили Graham Bonnet (Rainbow/MSG/Alcatrazz/Impellitteri), Bob Kulick (KISS/Meat Loaf/W.A.S.P./Skull) и Jimmy Waldo (New England/Alcatrazz), перевыпустят альбом Afterlife с рядом бонус-треков:

"Cradle To The Grave"
"Afterlife"
"We Won’t Be Forgotten"
"Breaking The Chains"
"Over And Over"  
"Hard Feelings"
"Baby You’re The Blood"
"Sex Crime"
"Love From The Ashes"
"All Night Long"
"Wild Inside" [demo]
"Get My Heart Out Of Here" [demo]
"Since You Been Gone"
"Afterlife" [demo]
"Baby You’re The Blood" [demo]
"Afterlife" [live]
"We Won’t Be Forgotten" [live]

BLACKTHORNE - Hard Rock Supergroup Featuring GRAHAM BONNET, BOB KULICK, FRANKIE BANALI, JIMMY WALDO, CHUCK WRIGHT To Reissue Sole Album On Vinyl



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