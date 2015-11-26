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24 авг 2021
Альбом BLACKTHORNE выйдет на виниле
BLACKTHORNE, одна из супер-групп начала 90-х, в состав которой входили Graham Bonnet (Rainbow/MSG/Alcatrazz/Impellitteri), Bob Kulick (KISS/Meat Loaf/W.A.S.P./Skull) и Jimmy Waldo (New England/Alcatrazz), перевыпустят альбом Afterlife с рядом бонус-треков:
"Cradle To The Grave"
"Afterlife"
"We Won’t Be Forgotten"
"Breaking The Chains"
"Over And Over"
"Hard Feelings"
"Baby You’re The Blood"
"Sex Crime"
"Love From The Ashes"
"All Night Long"
"Wild Inside" [demo]
"Get My Heart Out Of Here" [demo]
"Since You Been Gone"
"Afterlife" [demo]
"Baby You’re The Blood" [demo]
"Afterlife" [live]
"We Won’t Be Forgotten" [live]
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