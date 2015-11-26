LOST SOCIETY на Nuclear Blast

Nuclear Blast сообщили о заключении нового контракта с LOST SOCIETY.
Samy Elbanna: «После выпуска нашего самого сильного альбома мы рады объявить о нашем возвращении на крупнейший в мире хэви металл лейбл Nuclear Blast. Весь прошедший год был посвящен сочинению и совершенствованию звучания LxSx, и нам не терпится осуществить наши грандиозные планы на будущее вместе с титанами мировой металлической музыки. Следующая глава Lost Society начинается сейчас. Будьте готовы!»
Evil Dmitry
Corpsegrinder04
DissidentAggressor
Так сейчас практически все делают. Смысл заморачиваться с отдельным мастерингом, выбрасывать деньги на ветер? Всё-равно, не за это его покупают.
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