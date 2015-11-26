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Lost Society

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26 авг 2021 : 		 LOST SOCIETY на Nuclear Blast

21 май 2020 : 		 LOST SOCIETY представят альбом онлайн

16 фев 2016 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

17 дек 2015 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

14 дек 2015 : 		 Трек-лист нового альбома LOST SOCIETY

3 дек 2015 : 		 Обложка нового альбома LOST SOCIETY

27 ноя 2015 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в феврале

2 апр 2014 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

1 апр 2014 : 		 Трейлер нового альбома LOST SOCIETY

14 фев 2014 : 		 Новая песня LOST SOCIETY

23 янв 2014 : 		 Обложка нового альбома LOST SOCIETY

21 янв 2014 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY выйдет в апреле

20 мар 2013 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

13 мар 2013 : 		 Новый альбом LOST SOCIETY доступен для прослушивания

18 фев 2013 : 		 Вирусное видео LOST SOCIETY

15 фев 2013 : 		 Новое видео LOST SOCIETY

22 янв 2013 : 		 Новая песня LOST SOCIETY

12 янв 2013 : 		 Детали дебютного альбома LOST SOCIETY

30 окт 2012 : 		 LOST SOCIETY на NUCLEAR BLAST RECORDS
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|||| сегодня

LOST SOCIETY на Nuclear Blast



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Nuclear Blast сообщили о заключении нового контракта с LOST SOCIETY.

Samy Elbanna: «После выпуска нашего самого сильного альбома мы рады объявить о нашем возвращении на крупнейший в мире хэви металл лейбл Nuclear Blast. Весь прошедший год был посвящен сочинению и совершенствованию звучания LxSx, и нам не терпится осуществить наши грандиозные планы на будущее вместе с титанами мировой металлической музыки. Следующая глава Lost Society начинается сейчас. Будьте готовы!»

LOST SOCIETY Return To Nuclear Blast



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Evil Dmitry


26 авг 2021, 18:01		Винил Бласты делают поганый. По звуку разумеется. Чего заморачиваться - скопировал СД на винил, и готово.

Corpsegrinder04


26 авг 2021, 18:16		Последний альбом кстати был говном. Хотя почему был, им и остаётся.

DissidentAggressor


26 авг 2021, 20:48		>>>>>Винил Бласты делают поганый. По звуку разумеется. Чего заморачиваться - скопировал СД на винил, и готово.

Так сейчас практически все делают. Смысл заморачиваться с отдельным мастерингом, выбрасывать деньги на ветер? Всё-равно, не за это его покупают.


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