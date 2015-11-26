|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня MORTIFERUM
"Eternal Procession", новая песня группы MORTIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Preserved In Torment", выход которого запланирован на пятое ноября.
Трек-лист:
"Eternal Procession"
"Incubus Of Bloodstained Visions"
"Seraphic Extinction"
"Exhumed From Mortal Spheres"
"Caudex Of Flesh"
"Mephitis Of Disease"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).