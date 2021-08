сегодня



Новая песня MORTIFERUM



"Eternal Procession", новая песня группы MORTIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Preserved In Torment", выход которого запланирован на пятое ноября.



Трек-лист:



"Eternal Procession"

"Incubus Of Bloodstained Visions"

"Seraphic Extinction"

"Exhumed From Mortal Spheres"

"Caudex Of Flesh"

"Mephitis Of Disease"







