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Mortiferum

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Новая песня MORTIFERUM



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"Eternal Procession", новая песня группы MORTIFERUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Preserved In Torment", выход которого запланирован на пятое ноября.

Трек-лист:

"Eternal Procession"
"Incubus Of Bloodstained Visions"
"Seraphic Extinction"
"Exhumed From Mortal Spheres"
"Caudex Of Flesh"
"Mephitis Of Disease"

MORTIFERUM - New Album, Preserved In Torment, Due In November; First Single



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