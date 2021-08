сегодня



Видео с текстом от GRINDER BLUES



Группа GRINDER BLUES, в состав которой входит Doug Pinnick (KINGS'X), Jabo Bihlman на гитаре и вокале и Scot "Little" Bihlman на ударных, перкуссии и вокале, выпустит вторую работу, получившую название "El Dos", 24 сентября на Metalville Records.



Трек-лист:



"Another Way Round"

"Everybody"

"Gotta Get Me Some Of That"

"Who Wants A Spankin"

"When The Storm Comes"

"Somebody"

"Keep Away"

"Hold Me Close"

"Hand Of God"

"King Without A Throne"



Видео с текстом к "Gotta Get Me Some Of That" доступно ниже.







